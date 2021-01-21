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Президент США Джо Байден вскоре после присяги в среду подписал 15 исполнительных указов и две директивы, значительная часть которых отменяет политику его предшественника Дональда Трампа, сообщает «Европейская правда».

В своих первых шагах Байден нацелился на наиболее противоречивые части повестки дня Трампа.

Байден, среди прочего, приказал остановить строительство стены Трампа на американо-мексиканской границе, остановил запрет на въезд в США из стран, где в основном проживают мусульмане, заявил о намерении вернуться в Парижское климатическое соглашение и Всемирную организацию здравоохранения и отменил утверждение постройки нефтепровода Keystone XL, которое лоббировал Трамп.

Байден также подписал антикоронавирусную инициативу, которая вводит требование ношения масок в федеральных учреждениях и распорядился создать должность координатора по вопросам противодействия COVID-19.

Байден ввел мораторий на выселение за долги как минимум до 31 марта 2021 года и продолжил до 30 сентября паузу в выплате студенческих долгов.

«Некоторые исполнительные меры, которые я собираюсь подписать сегодня, помогут изменить ход кризиса COVID, мы собираемся бороться с изменением климата так, как мы до сих пор не делали, и способствовать расовому равенству и поддержать другие сообщества, которым уделяли недостаточно внимания», - прокомментировал Байден.

Поскольку демократы контролируют Палату представителей и Сенат, Байден сможет с относительной легкостью продвигать свою политику, которую будущие президенты не смогут отменить исполнительными указами.

Напомним, 20 января Джо Байден принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.
ForUm

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