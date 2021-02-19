Полиции Великобритании удалось предотвратить убийство 7-летнего принца Джорджа. Наследника престола планировали лишить жизни, отравив мороженое, которое королевская семья обычно покупает в супермаркете. Эта информация сплыла в ходе судебного процесса над неким «рэпером джихада» Сахайбом Абу, которого обвиняют в подготовке теракта, сообщают Sky News и The Independent.

Сам Абу виновным себя не признает, но против него свидетельствовали аудиозаписи разговоров и жуткие приготовления: в частности он приобрел балаклавы, перчатки, через которые не остаются отпечатки пальцев, и меч, похожий на гладиаторский, передает Тabloid.

Разговорить Абу удалось сотруднику полиции под прикрытием, который связался со злоумышленником в Telegram-группе. Они обсуждали возможность покупки огнестрельного оружия, и Сахайб рассказал о своем «брате», которого «неверные» посадили на 28 лет. «Знаешь, какой у него был план? Вот там-то находится дом королевской семьи, пойти в ближайшее Sainsbury's и... подложить яд в мороженое, значит, королевская семья пойдет и купит там мороженое... Они купят мороженое и, скорее всего, его съест их сын», - поделился Абу.

Автором этого адского плана считают пропагандиста ИГИЛ Хусейна Рашида, который в свое время размещал в сети призывы убить принца Джорджа. В 2018-м его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Напомним, говорят, все члены королевской семьи проходят специальный тренинг со специалистами из Скотланд-Ярда. Их учат, как вести себя в случае похищения, атаки «сталкеров» и другие. Это умение пригодилось самой Елизавете II, которая одной ночи проснулась и обнаружила в своей спальне незнакомца.