Родина Уельських ігнорує протокол безпеки: експерти занепокоєні

Принц Джордж, якому 22 липня виповнилося 12 років, досяг віку, після якого за королівським протоколом спадкоємці престолу мають подорожувати окремо.

Однак у родині Уельських не планують нічого змінювати у своїх поїздках, попри тривалу традицію безпеки, пише Daily Mail.

Правило роздільних перельотів було запроваджене, щоби гарантувати безперервність спадкоємства британської монархії у разі трагедії.

Таких випадків у королівській родині було кілька: у 1972 році загинув принц Вільям Глостерський, у 1942 – герцог Кентський, а у 1937 – принцеса Сесілія, сестра принца Філіпа.

Після досягнення 12 років спадкоємець не має літати одним транспортом з наступним у черзі на трон. Саме тому принц Вільям у цьому віці припинив літати разом із принцом Чарльзом.

Про існування цього правила нагадав редактор Річард Іден у шоу Palace Confidential, посилаючись на колишнього пілота королівської родини.

Він додав, що принц Вільям і принц Джордж продовжують подорожувати разом, і це викликає занепокоєння з огляду на правила безпеки. Водночас наразі родина Уельських навіть не планує щось міняти у порядку своїх подорожей.

Окрім окремих подорожей, спадкоємці британського престолу зобов’язані завжди мати з собою комплект чорного одягу – на випадок смерті когось із родичів під час офіційних візитів.

Це правило було запроваджене після смерті короля Георга VI, коли тодішня принцеса Єлизавета поверталася з Кенії без відповідного вбрання.

Також дітям у королівській родині не дозволено носити штани – хлопчики мають з’являтися на публіці лише в шортах, а дівчатка – у сукнях. Під час поїздок заборонено вживати молюсків, щоб уникнути отруєнь.