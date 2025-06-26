За прикладом батька: принц Джордж піде до престижного Ітонського коледжу

Принц Вільям і Кейт Міддлтон нарешті визначилися з новою школою для свого старшого сина Джорджа. Як повідомляють джерела, 11-річного принца віддадуть до престижного Ітонського коледжу, пише Daily Mail.

Хоча серед претендентів був також Marlborough College, де свого часу навчалася принцеса Уельська, вибір зупинили на альма матер принца Вільяма.

– Усі поводилися так, наче знають щось важливе, але мовчать. Це було після візиту Вільяма і Кейт до Ітона, – розповів один з інсайдерів про настрій у кулуарах освітнього закладу.

Ітонський коледж розташований неподалік від Віндзора, де нині мешкає родина, і вважається одним із найпрестижніших приватних навчальних закладів Великої Британії.

Навчання в Ітоні коштує понад $80 тис. на рік, що робить коледж однією із найдорожчих шкіл-інтернатів країни.

Принц Джордж наразі навчається у Lambrook School у Беркширі разом із молодшими братом і сестрою. Перехід до Ітона відбудеться лише у вересні 2026 року, коли хлопець досягне відповідного віку.

Цікаво, що нещодавно в Lambrook School спалахнув скандал: двох учнів звинуватили в сексуальному насильстві під час шкільної поїздки.

Королівські діти у цій ситуації не фігурують, а їхні батьки, за інформацією ЗМІ, не знали про інцидент.