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Степанов рассказал, кого вакцинируют от COVID-19 вместе с медиками 13

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в четверг вечером вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.

«Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India», – написал он в Facebook.

По его словам, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. «Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас», – отметил министр.

«Основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем», – подчеркнул Степанов.

Он также отметил, что лично проконтролирует отправку первой партии: «Важность груза обязывает».

Как сообщалось, Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца текущей недели.

Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину к концу недели.

Вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, в то же время Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.
ForUm

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