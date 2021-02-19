Служба безопасности Украины предупредила незаконный экспорт в страны Европейского Союза ценных пород дерева общей стоимостью 300 тысяч евро.
«Сотрудники спецслужбы установили, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины. Для этого в таможенную документацию была внесена ложная информация. Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту «Черкассы-Центральный» Киевской таможни», - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время