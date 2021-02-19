также в разделеОбщество
Турция выдала Украине подозреваемого в убийстве 2
Укрпочта после скандала перенесла выпуск посвященных ВСУ марок 11
Скандальной стоматологше из Ривного вручили подозрение 11
Укрзализныця назначила 8 поездов к 8 Марта 10
В Польше назвали условия вакцинации украинцев 27
На Буковеле на неделю закроют рестораны 16
Степанов вылетел в Индию договариваться о новых партиях вакцины 14
18 февраля. Картина дня 10
В лекциях скандальной преподавательницы НПУ Драгоманова нашли массу нарушений 35
Бывший правоохранитель организовал доставку кокаина в Киев на такси из Львова 10
В Ривном против скандальной стоматологши открыли 5 дел 35
Назначен новый глава Гослесагентства 9
Вакцину Pfizer поставят в Украину в конце февраля-начале марта 21
Чиновники Минобороны закупили непригодные аппараты ИВЛ для армии 64
У Зеленского не видят оснований закрывать другие телеканалов 16
Укрпочта хотела выпустить посвященные ВСУ марки 23 февраля, Минобороны негодует 67
СМИ узнали о тесной дружбе судьи Вовка и подозреваемого в заказе убийства СБУшника 18
Польское издание бездоказательно обвиняет оппозиционные украинские СМИ в манипуляциях и пропаганде 43

Служба безопасности Украины  предупредила незаконный экспорт в страны Европейского Союза ценных пород дерева общей стоимостью 300 тысяч евро.

«Сотрудники спецслужбы установили, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины. Для этого в таможенную документацию была внесена ложная информация. Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту «Черкассы-Центральный» Киевской таможни», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8293 грн.
9
Теги