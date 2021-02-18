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Государственное бюро расследований скоро направит в суд дела в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, скрывающихся в России. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, передает Укринформ.

«В суд направляются дела по специальной, заочной процедуре. Мы начали в этих делах активную работу. У нас 88 подозреваемых по делам Майдана, которые находятся в розыске. Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и в дальнейшем разрешение на заочное специальное расследование. Если и далее работа будет продолжаться в этом направлении, то мы в ближайшее время завершим и направим в суд всех организаторов и исполнителей, которые уклоняются от следствия и суда и находятся в России», - сказал Яблонский.

По его словам, с января прошлого года, когда в ГБР было создано подразделение по делам Майдана, следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам дел и направили в суд 26 обвинительных актов в отношении 37 человек.

Если считать в совокупности, то за все время расследования дел Майдана к ответственности привлечены 309 фигурантов, подытожил чиновник.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что расследование основных дел Майдана завершится в этом году.
ForUm

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