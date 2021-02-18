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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что в этом году расследование основных дел Майдана завершится.

Об этом она сказала во время выступления в парламенте, передает УНИАН.

«Обязанность органов правопорядка и прокуроров - наконец дать исчерпывающий ответ на вопросы общества, кто причастен к трагическим событиям на Майдане: убийствам, похищениям, преследованиям, злоупотреблениям и препятствованию мирным протестам... В прошлом году существенно активизирована эта работа и втрое возросло количество лиц, которым офис генерального прокурора сообщил о подозрениях», - отметила генпрокурор.

Она добавила, что среди подозреваемых 24 работника органов внутренних дел, 3 прокурора, 5 судей и 10 гражданских лиц.

Также, по словам Венедиктовой, «увеличилось втрое количество направленных в суд обвинительных актов в отношении 40 лиц».

Кроме того, была обеспечена поддержка публичного обвинения в судах по 100 делам Майдана по обвинению около 200 человек.

«Среди перспектив на этот год прежде всего завершение рассмотрения в суде первой инстанции дела по расстрелам 20 февраля 2014 года мирных протестующих на улице Институтской в столице... Также я могу вас заверить, что в этом году мы обеспечим окончание следствия по основным делам Майдана с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, понес справедливое наказание», - сказала Венедиктова.
ForUm

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