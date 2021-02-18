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В Национальном антикоррупционном бюро считают, что проект закона авторства Кабинета Министров о НАБУ открывает возможности для полной перезагрузки Бюро института и лишения его институциональной независимости, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Анализ проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины» позволяет выделить ряд ключевых угроз, следствием воплощения которых станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-корупцию в Украине», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что «контрольный пакет» голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабинет Министров, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за КМУ, высшее звено которого составляют лица, подследственные НАБУ.

«Окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается Кабинету Министров.

Изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которых отобрали на должности по результатам открытого конкурса. Учитывая реалии последнего времени, есть вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава, который является самым ценным ресурсом в противодействии и борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти в государстве», – отметил в Бюро.

«Итак, вместо консолидации усилий в борьбе с топ-корупцией мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако все же не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии уже в Верховной Раде и принятия взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 февраля Кабинет Министров одобрил законопроект, которым Национальному антикоррупционному бюро планируется предоставить статус органа исполнительной власти и ввести новую процедуру избрания директора НАБУ.
ForUm

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