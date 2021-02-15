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Кабинет Министров одобрил законопроект, которым Национальному антикоррупционному бюро планируется предоставить статус органа исполнительной власти и ввести новую процедуру избрания директора НАБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Он напомнил, что Конституционный суд Украины двумя своими решениями признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в отборе и назначении директора бюро.

«Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 – в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте», - пояснил министр.

В то же время, по его словам, проблема «дыры» в законодательстве и статусе НАБУ остались, и ее закрытие – одно из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

«Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет выполнять первый заместитель директора НАБУ. Посмотрим, какой будет реакция парламента на этот законопроект», - написал Малюська.

Министр добавил, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава также является беспристрастным.

«Отдельное уточнение: лично я прекрасно отношусь к Артему Сытнику. Он продемонстрировал устойчивость и профессионализм, которым многие могут только позавидовать. И мой фаворит – законопроект №4437. Но, как известно, политика – искусство возможного. И если привести в порядок статус НАБУ как институции можно лишь путем сокращения срока работы Артема – такую опцию тоже не стоит отвергать. Тем более, что в независимости и беспристрастности Гизо Углавы как и. о. кажется никто не сомневается», - подчеркнул Малюська.

Он подчеркнул, что дискуссия вокруг содержания законопроектов будет продолжаться в дальнейшем, но уже в парламенте.

Ранее руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, чьл Кабмин проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ Артема Сытника.
ForUm

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