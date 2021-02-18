Президент Украины Владимир Зеленский ввел министра по делам ветеранов Юлию Лапутину в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №56/2021 от 17 февраля обнародован на сайте главы государства
«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутина Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов Украины», – сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 18 февраля Верховная Рада Украины назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов Украины.
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