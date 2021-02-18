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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг утром объявил об отставке в связи с невыполнением решения суда о задержании лидера главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мели, сообщает «Европейская правда».

Гахария объяснил свое решение разногласиями с правящей командой по выполнению решения суда по Мелии. По его словам, выполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

«Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами является наибольшим риском для будущего нашей страны, ее экономического развития и преодоления всех видов кризисов», - заявил Гахария.

Он отметил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призвал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма.

«Но, несмотря ни на что, моей совершенно непоколебимой позицией является то, что выполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, недопустимо», - сказал Гахария.

Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Мелия, который стал председателем «Единого национального движения» в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как »ночь Гаврилова». 
ForUm

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