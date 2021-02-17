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Должностные лица «Укрзализныци» растратили более 4,5 миллиона гривен государственных средств, сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

Миллионные растраты государственных средств во время проверки разоблачили работники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, должностные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной АО «Укрзализныця» по отработанной схеме разворовывали государственные средства, выделяемые на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

«Чтобы присвоить средства они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 миллиона гривен», - сообщил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

Правоохранители провели 7 обысков на территории Киева, Киевской и Черниговской областей.

По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Сейчас досудебное расследование по делу продолжается.

По факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
ForUm

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