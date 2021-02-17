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Верховный Суд Украины подтвердил приговор организатору агентурной сети российской военной разведки – 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены. Агента разоблачила в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины, сообщил пресс-центр спецслужбы.

Летом 2017 контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в пределах оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора.

Правоохранители задержали агента при попытке получения секретных сведений от работника Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт».

Орджоникидзевский районный суд  Харькова признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября 2019 Харьковский апелляционный суд приговор первой инстанции оставил без изменений.

В феврале 2021 Верховный суд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

Продолжается досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети.

В сообщении правоохранителей время не указана фамилия харьковчанина, но по данным УП, это 87-летний Мехти Логунов, который попал в список на обмен 29 февраля 2019 и на российских пропагандистских телеканалах фигурировал как «ученый-политзаключенный СБУ».

Справка: Сотрудники СБУ установили, что куратор группы находился в российском Белгороде. Украинская спецслужба зафиксировала неоднократные «визиты» главаря группы в Россию для получения заданий. Во время обысков по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных. У осужденного также выявлено 14 носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа. Обнаруженные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ. Сотрудники СБУ также нашли у одного из членов агентурно-боевой группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий.

Правоохранители изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

 
ForUm

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