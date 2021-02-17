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За последние 5 месяцев работы народные депутаты «Слуги народа» обеспечили 226 голосов только за принятие двух законов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга КИУ относительно голосований в Верховной Раде IX созыва.

За период сентябрь 2020-январь 2021 народными депутатами было принято 86 законов.  При этом монобольшинство обеспечило 226 голосов лишь за 2 закона: проект закона №1055-1 (об аренде государственного и коммунального имущества) и №4100-д ​​(о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины).

За остальные законы проголосовало менее 226 народных депутатов «Слуги народа». Решения были приняты ВР за счет голосов депутатов других фракций и групп.

Как пояснил председатель КИУ Алексей Кошель: «Результаты мониторинга показывают, что де-факто монобольшинство не работает. Фракция «Слуги народа» имеет права коалиции в Верховной Раде IX созыва, однако не обеспечивает 226 голосов за. За последние пять месяцев работы из 247 депутатов монобольшинства в среднем голосовало лишь 206 нардепов. Это означает, что без голосов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным. Данные голосований показывают, что 41 депутат «Слуги народа» работал в формате саботажа и только 206 депутатов монобольшинства голосовали за принятые законы».

В течение сентября-января рекордно мало депутатов «Слуги народа» поддержало законы «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» (173 «за»), о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» (173 «за»), о внесении изменений в статью 19 Закона Украины «о лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами (183 «за»).
ForUm

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