25 января народные избранники собрались в здании «под куполом» после 38-дневного перерыва. Кстати, многие из них уточняют, что это был именно перерыв, а не каникулы, и лишь некоторые написали заявления на предоставление им на это время отпусков. Как бы там ни было: насколько эффективно использовали избранники столь длительный отдых – станет понятно уже в ближайшее время, пишет Голос.

Уже в первый день работы Верховная Рада приняла ожидаемое политическое решение – обратилась в международные организации и парламенты иностранных государств относительно военного шантажа Украины со стороны РФ. Документом, среди прочего, предлагается определить конкретные временные рамки дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО.

Именно политические вопросы и расхождения в способах их решения, похоже, и в 2022 году будут превалировать в среде нардепов. И хотя риторика большинства и оппозиции по-прежнему схожи, уже во время согласительного совета стороны успели обменяться взаимными уколами.

«Завтра в Брюсселе будут проходить заседание Парламентской ассамблеи НАТО. У меня были запланированы ряд встреч с министрами иностранных дел наших партнеров, но власти и Зеленский лично заблокировали мой выезд в Брюссель и так он реализует призыв о необходимости объединения, а не борьбы и политического преследования оппозиции», – пожаловался лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

(Как известно, избранная судом для пятого президента мера пресечения в виде личного обязательства предполагает, что Порошенко сдаст свои загранпаспорта).

«Хочу поддержать Елену Кондратюк (вице-спикер ВР – ред.) в ее призыве … о единстве между нами, о прекращении политических ссор, критиканства и манипуляций. А также хочу обратить внимание на то, что мы увидели после этого почти от всех оппозиционных сил: … обвинения, безосновательные слухи, откровенная ложь, обиды, нагнетание, истерика, прогнозы апокалипсиса, ужасы, фантазии, шантаж, требования допустить к власти – все то, что мы слышали сегодня и то, что мы слышим чуть ли не каждый день», – парировал Даниил Гетманцев, глава финансового комитета ВР.

То, что до единства противоборствующим силам в украинском парламенте еще ой как далеко, отмечают и наблюдатели. Так, по словам политтехнолога Алексея Голобуцкого, коалиция полностью контролирует парламентский процесс, меньшинство же по-прежнему выступает в роли статистов.

«Оппозиция в этом парламенте вообще ни на что не влияет – только на перформенс, на трибуну. А на все остальное – ни на кадровые решения, ни на работу парламента – влияния никакого. Комитеты все состоят из большинства, из «слуг народа», Все так или иначе контролируется «слугами народа», – говорит эксперт.

В то же время, по мнению политолога Валентина Гайдая, как такового монобольшинства в Верховной Раде Украины ІХ созыва уже не существует.

«Конечно, власть будет это отрицать. Естественно, любой власти невыгодно говорить, что действительно у них нет реального большинства в парламенте – ведь это чревато или перекройкой самого действующего парламента, либо даже досрочными выборами. Поэтому на Банковой будут это тщательно скрывать. Пока что худо-бедно монобольшинство, которое еще де-юре есть, будет функционировать. Но никто не может дать четкого прогноза, будет ли такая тенденция не то что через год, а уже к весне», – считает Гайдай.

Его коллега Андрей Ермолаев, в свою очередь, также отмечает, что предпосылки для досрочных парламентских выборов в Украине существуют, однако особого смысла в их проведении эксперт не усматривает.

«Хочу обратить внимание, что в политике сейчас доминируют и критикуют друг друга силы, которые по сути стоят на одной общей платформе – во внешней политике это евроатлантический курс, даже не европейский, а евроатлантический, а во внутренней политике идет спор о том, кто лучше будет позиционировать себя как либералов. В этом вся проблема. Поэтому какое шило на какое мыло менять – вопрос риторический», – говорит политолог.