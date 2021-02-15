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В Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года зафиксировано 2332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализировано за сутки 1145 человек; летальных случаев – 62; выздоровели 2478 человек. Также за сутки провели 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11073, методом ИФА - 2667) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1273475 человек; выздоровели 1116779; летальных случаев – 24392; проведено ПЦР-тестов - 6551858.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.  
ForUm

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