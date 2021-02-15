Сегодня Кабмин проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ Артема Сытника, сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Министр юстиции Денис Малюська подтверждал, что Кабинет Министров одобрил законопроект, которым Национальному антикоррупционному бюро планируется предоставить статус органа исполнительной власти и ввести новую процедуру избрания директора НАБУ.

14 февраля в возрасте 64 лет скончался Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Алексеевич Камышев.

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который заявлял, что последние полгода покойного посла Украины в Китае Сергея Камышева «терроризировали увольнением» якобы из-за его близости к Богдану.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (зарегистрирован как законопроект №3623).

Сегодня, 15 февраля, в 9:31, энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции подключен к Объединенной энергосистеме Украины после завершения ремонтной кампании. Это произошло на месяц раньше запланированного срока благодаря оптимизации производственных процессов и самоотверженному труду хмельницких атомщиков.

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт по «делу Майдана» по результатам специального (заочного) досудебного расследования.

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в организации убийства добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину.

Утром 15 февраля во временно оккупированной гибридными войскам РФ Горловке Донецкой области подорвали местного «комбата народной милиции».

В Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года зафиксировано 2332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.