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Сегодня Кабмин проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ Артема Сытника, сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Соответствующая правка (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров была добавлена к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ. Кстати, предложенная процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему директора», - пишет он в Facebook.

 

По информации ЦПК, увольнения Сытника – личное решение Владимира Зеленского. «Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19. Странная реакция гаранта Конституции на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214), которая обязывает НАБУ регистрировать производства после получения заявления о преступлении», - уточнил Шабунин.

«Я не очень понимаю, чем или кем управляется Зеленский. Хочет повесить на Сытника провал вакцинации? Правда верит, что это директора НАБУ ответственность? Так это идиотизм, потому что производство зарегистрировали несколько дней назад и еще не успели провести ни одного следственного действия (обыска, выемки документов - ничего). Люди, вложившие этот трэш президенту, развели его как ребенка. Правда это ни в коей мере не оправдывает Зеленского. В конце концов, это решение президента слушать Ермака, Татарова, Степанова и Авакова, а не самому документы наконец читать», - резюмировал глава ЦПК.
ForUm

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