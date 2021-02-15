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Утром 15 февраля во временно оккупированной гибридными войскам РФ Горловке Донецкой области подорвали местного «комбата народной милиции». Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на паблики сепаратистов в соцсетях.

По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова с уголовными кличками «Длинный» и «Дуремар» фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице.

Как пишет издание ОстроВ, позднее появилась информация, что взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но «полученные им раны не являются серьезными».

Восточная правозащитная группа пишет, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят «отработку территории».

По данным источника, уже кого-то захватили и «будут использовать для того, чтобы продемонстрировать действия украинских спецслужб», которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия».

Правозащитники пишут, что Попов был подручным одного из главарей террористической организации ДНР Игоря «Беса» Безлера и до войны на Донбассе помогал россиянам оккупировать Крым. Они также сообщили, что у Попова и главы оккупационной администрации РФ в Горловке Ивана Приходько «уже длительное время конфликт: не могут поделить вывоз металлолома из города».
ForUm

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