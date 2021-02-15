В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который заявлял, что последние полгода покойного посла Украины в Китае Сергея Камышева «терроризировали увольнением» якобы из-за его близости к Богдану.

Кто именно и какое ведомство давило – Богдан не уточнил.

«Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей», - прокомментировал Радио Свобода спикер МИД Олег Николенко.

Он добавил, что в ведомстве знали Камышева исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине.

Радио Свобода обратилось к Богдану с вопросом о том, кто именно, по его данным, оказывал давление на Камышева. Ответ пока получить не удалось.

О смерти посла Украины в Китае пресс-служба МИД сообщила 14 февраля. В ведомстве рассказали, что Камышев начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости и посвятил более двух десятилетий своей жизни дипломатии. Дважды - в 2004-2009 и 2019-2021 годах – Камышев возглавлял посольство Украины в Китае.