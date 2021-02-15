Сегодня, 15 февраля, в 9:31, энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции подключен к Объединенной энергосистеме Украины после завершения ремонтной кампании. Это произошло на месяц раньше запланированного срока благодаря оптимизации производственных процессов и самоотверженному труду хмельницких атомщиков, сообщили в НАЭК «Энергоатом».

«Это дает дополнительные 1000 МВт в энергосистему, - отметил руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин. - Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения потребностей Украины в электроэнергии в зимний период».

Ремонтные работы были проведены с соблюдением всех требований безопасности. Дополнительная мощность 1000 МВт - это именно тот объем электроэнергии, который позволит при критической нагрузке на ОЭС Украины в зимний период отказаться от импорта электроэнергии из России, к которому страна была вынуждена прибегнуть из-за дефицита угля и аварийные ремонты на теплоэлектростанциях Украины.

Напомним, Украина 1 февраля начала осуществлять импорт электроэнергии из России.