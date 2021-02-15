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14 февраля в возрасте 64 лет скончался Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Алексеевич Камышев, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сергей Алексеевич начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости и посвятил более двух десятилетий своей жизни работе на дипломатическом поприще. Он лично приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды – в 2004-2009 и 2019-2021 годах – возглавлял Посольство Украины в КНР.

«Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом», - отметили в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этим невосполнимой потерей.  
ForUm

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