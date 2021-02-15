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Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» вечером 14 февраля, передает Украинская правда.

«Мы говорили, что вакцинация начнется с 15 февраля, эту дату я называл, исходя из договоренностей по поставке вакцин. Источники поставки вакцин COVAX Pfizer немного задерживаются. Вакцины компании AstraZeneca – согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, сейчас продолжаются технические моменты по логистике самой отправки... То есть 16 или 17 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине», - сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что украинская сторона выполнила «абсолютно все формальности: заплатила деньги, имеет заключенный контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки».

Степанов заверил, что в Украине все логистически «полностью готово», чтобы начать вакцинацию.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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