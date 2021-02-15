также в разделеПолитика
Резников: Минские соглашения нуждаются в модернизации и пересмотре 7
Малюська сообщил детали законопроекта, которым планируют уволить Сытника 46
Бурмич: На закрытых Зеленским телеканалах присутствовали все политсилы и всегда говорили правду 26
Маркосян: Оппозиционные СМИ мешают Зеленскому навязывать украинцам свою политически ангажированную повестку дня 29
Чаплыга: Сегодня более 2/3 украинцев можно называть «агентами Медведчука», потому что они в оппозиции к Зеленскому 36
Шабунин: Кабмин внес законопроект об увольнении Сытника 88
Разумков подписал закон о введении электронных трудовых книжек 35
МИД прокомментировал заявление Богдана о «шантаже» умершего посла Украины 52
Президентский рейтинг: У Зеленского поменялись конкуренты 44
Медведчук: ОПЗЖ – единственная политсила в Украине, которая предлагает конкретные шаги для мирного урегулирования конфликта на Донбассе 49
В окружении Зеленского царят паника, страх и дух предательства 74
Глава Госпогранслужбы Дейнеко, обнародовавший персональную информацию о Тарасе Козаке, может понести уголовную ответственность 38
Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень 26
Немецкие СМИ ставят под сомнение законность санкций Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов 62
МИД: Россия не может быть посредником на Донбассе 35
Зеленский отправился в ОАЭ с официальным визитом 43
Глава КСУ Тупицкий за январь получил 300 тысяч грн зарплаты 18
Медведчук: Европарламент стал на защиту украинских журналистов и четко указал Зеленскому на незаконность его санкций 28

В Верховной Раде Украины зарегистрированы три президентских законопроекта относительно некоторых вопросов деятельности Верховного суда и Высшего совета правосудия.

Соответствующая информация содержится на сайте парламента, сообщает УНИАН.

Так, сегодня, 15 февраля, зарегистрирован внесенный президентом проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному суду как суда первой инстанции (№5067), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП (№5068), а также проект закона о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП (№5069).

3 февраля пресс-служба Офиса президента заявила, что глава государства Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, забираются из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева и будут переданы Верховному суду как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов как постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
8
Теги