В Верховной Раде Украины зарегистрированы три президентских законопроекта относительно некоторых вопросов деятельности Верховного суда и Высшего совета правосудия.

Соответствующая информация содержится на сайте парламента, сообщает УНИАН.

Так, сегодня, 15 февраля, зарегистрирован внесенный президентом проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному суду как суда первой инстанции (№5067), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП (№5068), а также проект закона о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП (№5069).

3 февраля пресс-служба Офиса президента заявила, что глава государства Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, забираются из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева и будут переданы Верховному суду как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов как постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.