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В Киеве нала работать первая камера для фиксации движения полосой для общественного транспорта, сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда полосой общественного транспорта. Первая такая камера расположена в городе Киеве на бульваре Дружбы народов, 36», - написал он в Facebook.

В Киеве 1 июня 2020 в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Напомним полезные ссылки:

Список адресов уполномоченных подразделений ГЧП, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации: https://bit.ly/2ZWVfOy

Реквизиты оплаты штрафов: https://bit.ly/2zF6Irh

Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения: https://bit.ly/2yUjFNq
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