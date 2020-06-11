За минувшие сутки, 10 июня, в Киеве камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, сообщает пресс-служба МВД.

Наибольшая скорость была у автомобиля Range Rover с ГНЗ AH097 *** - 209 км/ч. на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км ч.

Найбольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Golf Variant с номерным знаком KA000 ***. Он нарушал скоростной режим 7 раз.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.