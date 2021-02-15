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В 2020 году цены на сахар, яйца и масло выросли на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно, говорится в статье на Экономической правде.

В самой большой розничной сети супермаркетов «АТБ» сообщили, что только с ноября стоимость сахара выросла на 11%, муки – на 18% (ожидается еще на 10%), макаронных изделий – на 13%, гречихи – на 10%, гороха – на 15%, молока – на 5-10%, масла – на 5%. Яйца в «АТБ» подорожали на 50%.

Цены растут как для розничных покупателей, так и для оптовых.

В Торгово-промышленной палате отмечают, что за последние полгода внутренние цены на пшеницу, рожь, кукурузу выросли по всем позициям с 3,7-4,7 тыс. грн до почти 9 тыс. грн за тонну. Именно на зерно приходится до 60% себестоимости одного яйца.

Еще несколько месяцев назад мука стоила дешевле, чем сейчас стоит зерно, из которого оно производится.

«Аналогичная ситуация на рынке сахара. Внутренние цены на сахар на 30-40% превышают мировые цены, а также при этом законтрактовать сахар украинские производители кондитерских и хлебопекарных изделий, мороженого и другие на внутреннем рынке не могут», - отмечают в ТПП.

Рост цен ускоряет инфляцию. Как свидетельствуют данные Госстата, за январь цены в среднем выросли на 1,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 6,1% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За вычетом сезонной составляющей потребительские цены в январе повысились на 1%, что является значительным ростом как для одного месяца. И хотя рост стоимости масла, сахара и овощей замедлился, их вклад, дополненный очередным увеличением цены на яйца, обусловил рост индекса цен на продовольственные товары на 1,4% за месяц», - отмечает руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.
ForUm

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