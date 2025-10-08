Вчені назвали справжнього винуватця високого холестерину

Яйця довгий час перебували під немилістю дієтологів через високий вміст холестерину, вважаючись загрозою для здоров'я серця. Однак недавнє масштабне дослідження, проведене за участю експертів з Університету RMIT в Австралії, руйнує цей давній міф. Результати, опубліковані в «Американському журналі клінічного харчування», однозначно доводять: не холестерин у яйцях, а насичені жири в раціоні є головним чинником, що підвищує рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) і, відповідно, ризик серцево-судинних захворювань.

Ключові висновки: Яйця не підвищують ЛПНЩ

Дослідницька група провела контрольовані дієтичні експерименти, порівнюючи, як холестерин яєць та насичені жири впливають на рівень ЛПНЩ.

Ось найважливіші нові відкриття:

Безпечна норма: Вживання холестерину з двох яєць на день не викликає жодного підвищення рівня холестерину ЛПНЩ, за умови, що решта раціону залишається з низьким вмістом насичених жирів .

Справжній винуватець: Причиною підвищення рівня ЛПНЩ і збільшення серцево-судинного ризику є насичені жирні кислоти в загальному раціоні, а не холестерин, що міститься в яйцях.

Парадоксальний ефект: Хоча яйця багаті на холестерин, вони містять мало насичених жирів. Більше того, вживання яєць у рамках дієти з обмеженим вмістом жирів може фактично сприяти зниженню рівня ЛПНЩ.

Як наголосив автор дослідження, професор Джон Баклі, у нещодавньому прес-релізі: «Яйця довгий час несправедливо критикували через застарілі дієтичні рекомендації. Вони унікальні — мають високий вміст холестерину, але низький вміст насичених жирів».

Проблема не в яйці, а в додатках

Дослідники дійшли висновку, що якщо рівень холестерину і підвищується, то це відбувається не через саме яйце, а через те, з чим його часто вживають.

"Саме бекон або ковбаса з яйцем, а не саме яйце, визначають серцево-судинний ризик," — стверджують експерти.

Таким чином, у збалансованому раціоні з обмеженим споживанням жирів, яйця виступають як цінний продукт. Вони забезпечують організм високоякісними білками, необхідними вітамінами та холіном, що робить їх корисним та поживним доповненням до щоденного меню.

Підсумок для здорового харчування

Ці результати дають чіткий сигнал: тим, хто дотримується збалансованої дієти, не потрібно відмовлятися від яєць, побоюючись за свій холестерин. Фокус уваги має бути зміщений на обмеження насичених жирів, які містяться у м'ясних виробах, жирних молочних продуктах та фаст-фуді.

Контроль рівня ЛПНЩ можливий через правильне харчування. Вчені нагадують, що до продуктів, які сприяють зниженню "поганого" холестерину, відносяться, наприклад, спеціальні види кукурудзяного борошна та інші компоненти з низьким вмістом насичених жирів.

Тепер, коли погана репутація яєць виявилася невиправданою, насолоджуватися ними можна без зайвих докорів сумління, зосереджуючись на загальній якості свого раціону.

