Наряду со стремительным ростом цен на энергоносители дорожают и продукты питания. До конца года, как прогнозируют эксперты и производители, мы еще не раз будем неприятно удивлены цифрами на ценниках в супермаркетах и на рынках. Depo.ua рассказывает, что именно подорожает и каких уровней достигнут цены на основные продовольственные товары.

Цена на сахар растет из-за дорогостоящего газа

Сладкий продукт может стать рекордсменом в ценовом забеге, ведь давление на его стоимость ощущается с нескольких сторон. Первым существенным фактором является удорожание энергоресурсов. Газ, который в себестоимости производства сахара составляет большую долю, существенно прибавил в цене.

Это повлияло на конечную отпускную цену на заводах, которая уже достигла 35-40 гривен с учетом налогов. Однако она не включает торговую и транспортную наценки, которые могут вывести цену на полке за пределы 50 гривен.

Вторым фактором давления являются мировые цены на сахар, растущие на фоне увеличения спроса на сырье со стороны производителей этилового спирта. Спрос на этанол растет в соответствии с увеличением его доли в составе автомобильного топлива, нормы которого требуют все большего расширения рынка спирта. Поэтому и производители спирта, и производители сахара соревнуются за доступ к сахарному тростнику, которого, похоже, всем не хватает. И это давит на мировые цены.

И хотя в структуре сахарного рынка иностранный продукт, произведенный из тростника, не составляет существенной доли и мы потребляем преимущественно результаты переработки сахарной свеклы, тем не менее мировой ажиотаж не способствует "охлаждению" внутреннего рынка.

Так что ожидать, что цена на полках по крайней мере сохранится на уровне нынешних около 30 гривен, эксперты не советуют — эта цена ниже даже актуальной себестоимости производства и уже в ближайшее время будет пересмотрена в сторону увеличения.

Гречка может стать дефицитом, а рис просто дорожает

В оценках перспектив цены на гречку наблюдатели несколько расходятся. Одни говорят, что внутренний урожай на уровне 100-105 тысяч тонн вполне удовлетворит внутренний спрос. Который и без того не слишком высок из-за цены на продукт. По статистике, каждый украинец в среднем потребляет ежегодно всего 3 кг гречки. Так что собственные 100 тысяч тонн вполне способны обеспечить этот уровень потребления. Тем более что в случае роста цены потребители обычно переориентируются на другие, более дешевые крупы.

Но не все прогнозы настолько радужны. По крайней мере, по словам исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, до конца этого года гречка с нынешних 50 гривен за килограмм может прыгнуть до 60-65 грн. И главным угрожающим фактором здесь является позиция России, которая может запретить вывоз своей гречки.

Громовой утверждает, что Украина сама себя обеспечивает гречкой лишь на 50% от необходимого объема. "Сегодня мы потребляем не более 3 кг на душу населения, — сказал эксперт изданию UBR.ua. — Умножив этот показатель на те же 30 млн, мы получим общий объем фактического потребления 100 тыс. тонн. Сейчас гречка в среднем по Украине стоит 50 грн/кг. Но если будет дорожать и дальше, тех же 100 тыс. тонн будет точно хватать для покрытия спроса." Таким образом, как следует из слов эксперта, либо нас ждет подорожание до 60-65 грн, либо дефицит.

Тем временем стремительно прибавляет в цене и рис. На начало ноября продавцы предлагают выложить за килограмм недорогих видов этой крупы 35-45 гривен. В то время как еще летом цена не выходила за пределы 30 гривен. На стоимость давит удорожание энергоносителей вместе с удорожанием логистики. При этом дефицит не ожидается – азиатские страны, являющиеся главным поставщиком продукта, обеспечивают спрос на высоком уровне.

Растительное масло ориентируется на Европу

Подсолнечное масло продолжает оставаться звездой ценового марафона в течение всего текущего года. По данным Госстата, цена на него в 2021 году выросла на 80%.

Произошло это, как уже писал Depo.ua, из-за высокого спроса на европейских рынках и того, что украинские производители ориентируются преимущественно на европейские цены.

Украина, как известно, отправляет на экспорт большую часть производимого растительного масла – ежегодно таможенную территорию покидает около 7 млн тонн готовой продукции. Внутри же страны потребляется сравнительно немного — полмиллиона тонн. Поскольку цены в Европе растут, то и на внутреннем рынке производителям нет смысла держать их ниже – выгоднее все продавать на экспорт, чем заниматься благотворительностью для украинского потребителя.

Так что рыночные тенденции не дают оснований полагать, что ценовых скачков удастся избежать и в дальнейшем. Пока бутылка растительного масла популярных марок стоит около 60-62 грн. При этом еще месяц назад такую же бутылку можно было приобрести за 53 грн.

Свинина может подорожать вдвое

Не спадает и волна подорожания мяса. Наиболее негативный прогноз на будущее касается цен на свинину, которая в последующие месяцы может подорожать на сумасшедшие 50-100%. Связано это с ограничением импорта дешевой свинины из Европы.

"Через шесть месяцев мировые цены на мясо могут вырасти на 50-100%. В Украине без дешевого импорта дефицит свинины может привести к значительному росту цен на все виды мяса." – заявил в эфире "5 канала" исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко.

В то время когда на цену свинины оказывает давление дефицит, ситуация с курятиной складывается несколько иначе. Объемы производства увеличиваются и, по данным научного центра "Институт аграрной экономики", превышают внутренний спрос на продукцию. Но это никак не отменяет тенденцию роста цен. Сегодня в супермаркетах страны куриное филе стоит 130 – 150 грн за килограмм, а стоимость более дешевых частей птицы подбирается к 100 грн.

Дальнейший рост будет диктовать цена входных ресурсов производства. В первую очередь – кормов и энергоносителей. По оптимистичным прогнозам, к Новому году увеличение не будет слишком большим и ограничится 5-10%.

Цена на хлеб "поднимется" на дорогих энергоносителях

Нет особых ожиданий и относительно стабильности цены на хлеб и хлебобулочные изделия. В первую очередь, ждать очередных скачков здесь следует из-за удорожания стоимости газа и электроэнергии. Они уже составляют в структуре цены на хлеб 15-20%. И их доля продолжает расти. Хотя до недавнего времени доля энергоносителей в цене хлеба была на уровне 5-7%.

Результатом этого вместе с другими факторами вроде подорожания зерна будет и удорожание конечного продукта. Например, во Всеукраинской ассоциации пекарей оценивают возможный рост уже к концу года на уровне 10-25%.