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В Соединенных Штатах Америки из-за шторма сотни тысяч людей в штате Орегон остались без света. Об этом сообщает AP.

В штате Орегон, США, шторм оставив сотни тысяч людей без электроэнергии и нарушил транспортное сообщение по региону. Из-за шторма северо-запад Тихого океана был покрыт льдом и снегом, а из-за дождя в морозную погоду дороги, линии электропередач и деревья стали покрыты льдом. Так, в Портленде, штат Орегон, и в области, к утру субботы более 270 тысяч человек остались без электроэнергии.

В связи с этим губернатор Орегона Кейт Браун объявила чрезвычайное положение.

Национальная служба погоды предупредила о снижении температуры до 35 градусов мороза в течение выходных.

Напомним, из-за снежных переметов и сильных порывах ветра в Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях ограничено движение транспорта.
ForUm

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