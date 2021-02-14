Из-за снежных переметов и сильных порывах ветра в Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает прес-сслужба ГСЧС Украины.

По данным ведомства, ограничения для транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта действуют на всех дорогах государственного значения в Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях.

На некоторых автодорогах Волыни и Ивано-Франковской области приостановлено движение для большегрузного и крупногабаритного автотранспорта для эффективной работы снегоуборочной техники.

Речь идет о таких автодорогах:

в Волынской области: Т-18−02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03−02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03−05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

в Ивано-Франковской области: Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя — м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин — г. Городенка).

По данным спасателей, с начала непогоды подразделения ГСЧС освободили из заносов более двух тысяч транспортных средств.

По данным Укргидрометцентра, 14 февраля в Карпатском регионе, 15 февраля в западных, северных и центральных областях ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.