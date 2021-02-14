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Европейский союз упростил процедуру одобрения вакцин от коронавируса. В частности, для препаратов, которые адаптированы к мутациям коронавируса.

По ее словам, вакцины больше не будут проходить весь процесс утверждения, если производитель усовершенствовал ее на основе предыдущего препарата.

«Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому быстрее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными», - сказала Кириакидес.

Компания Moderna уже сообщила о разработке вакцины от "южноафриканской" мутации коронавируса. Также AstraZeneca намерена адаптировать препарат, чтобы он мог быть применен против мутировавших штаммов коронавируса.

Напомним, в Британии разработают вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против большинства штаммов.
ForUm

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