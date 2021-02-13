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В Великобритании ученые работают над разработкой вакцины от коронавируса, эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.

Ученые из Ноттингемского университета работают над вакциной, которая, в отличии от ныне используемых в мире, будет разрушать ядро вируса, а не спайковый белок, который больше всего подвержен мутациям.

Ожидается, что ныне используемые вакцины Pfizer и AstraZeneca с течением времени станут менее эффективными, поскольку они будут все меньше справляться с мутировавшими штаммами коронавируса. Уже сейчас их эффективность ниже против штаммов из Южной Африки и Бразилии, в которых содержится уже мутировавший спайковый белок.

В случае успешной разработки, новая вакцина может быть готова в течение года и в теории будет иметь более длительный эффект, защищая от всех ныне известных видов COVID-19.
ForUm

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