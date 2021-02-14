Журналисты “Радио Свобода” опубликовали информацию о том, как живет лидер Беларуси Александр Лукашенко, который лишь недавно на Всебелорусском народном собрании критиковал бизнес, называя его представителей “буржуями”.

Александр Лукашенко не очень подбирал слова, когда критиковал бизнес во время созванного им Всебелорусского народного собрания. Такой была его реакция на выступление главы бизнес-союза Беларуси Жанны Тарасевич, которая пожаловалась на многочисленные бюрократические преграды в ведении бизнеса. “Наворовали”, “буржуи”, “будем вырезать раскаленным железом” — такие слова, среди прочих, произнес Лукашенко со сцены собрания.

Известно по меньшей мере о 7 загородных резиденциях Александра Лукашенко.

Постоянная — это “Озерный” в городке Острашицком Городке под Минском. Территория, на которой есть спортивная площадка, парк, лес, озеро и все сооружения, занимает 88 гектаров. В XVIII веке эти земли принадлежали графу Тишкевичу. Сама резиденция — это достроеная и переоборудованая бывшая дача советского маршала Тимошенко. Это трехэтажное здание, площадь каждого этажа которой составляет около 500 кв. м. Здесь Лукашенко принял Владимира Путина, Стивена Сигала и Жерара Депардье.

Вторая резиденция — “Заславль”, расположенная на берегу Минского моря и занимает почти 40 га. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции принадлежат к “Дипсервису”.

Также на родине Лукашенко есть резиденция, она называется “Александрия-2”. Здесь Лукашенко останавливается во время визитов в Могилевскую область, отсюда он летает до Ржева. На территории резиденции есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит “Белнафтогазу”.

Еще одна резиденция находится на берегу озера Плавная в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 га. Последний раз Лукашенко находился здесь более 10 лет назад.

Еще одна резиденция Лукашенко — на Припяти, вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района. На территории есть несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Официально все это называется “Комплекс для обслуживания делегаций в „Припятском национальном парке“”. Лукашенко неоднократно говорил, что он бывает здесь каждую весну. Именно здесь он принял экс-президента Украины Петра Порошенко в 2017 году.

Есть резиденция на Браславских озерах. Это участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике “Интерлейк”, есть гостевые дома и вертолетная площадка. О визите Лукашенко к этому месту сообщалось в 2011 году, когда здесь построили современную магистраль.

Еще одна резиденция находится в Вискулях, где было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Резиденция считается государственной, но сам Лукашенко заявил, что посещает ее несколько раз в год. Территория официально принадлежит Национальному парку “Беловежская пуща”.

Кроме загородных, известно о трех резиденциях Лукашенко в Минске. Чаще всего он использует резиденцию на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей. Оба заведения имеют официальный статус официальных резиденций.

Еще есть резиденция в “Дроздах”. Это несколько десятков зданий, а также бассейн, баня и вертолетная площадка.

Автопарк

К автопарка главы Беларуси входят Maybach 62, Mercedes Pullman W221, Rolls-Royce Phantom Coupe. 31 августа 2017 года Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и самых мощных в то время моделей, стоимость которой составляет 100 тысяч евро.

Также в сентябре 2009 года на литовско-белорусском форуме журналисты сфотографировали часы на руке Александра Лукашенко. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок — из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 тысяч евро.

Самолет

Среди прочего, Лукашенко также пользуется эксклюзивным самолетом Boeing 767−32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал ее стоимость около 100 миллионов долларов.

До этого Лукашенко использовал Boeing 737−8EV, стоимостью около 100 миллионов долларов.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту есть деловой реактивный самолет Гольфстрим G550, окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около 60 миллионов долларов. Тогда пресс-служба Лукашенко отрицала, что самолет принадлежит президенту Беларуси.