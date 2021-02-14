За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3094 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, 2002 пациенты выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля.

За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 82 случая

Винницкая область — 125 случаев

Волынская область — 78 случаев

Днепропетровская область — 212 случаев

Донецкая область — 126 случаев

Житомирская область — 220 случаев

Закарпатская область — 207 случаев

Запорожская область — 34 случая

Ивано-Франковская область — 483 случая

Киевская область — 184 случая

Кировоградская область — 11 случаев

Луганская область — 22 случая

Львовская область — 164 случая

Николаевская область — 121 случай

Одесская область — 71 случай

Полтавская область — 34 случая

Ровенская область — 33 случая

Сумская область — 87 случаев

Тернопольская область — 126 случаев

Харьковская область — 93 случая

Херсонская область — 37 случаев

Хмельницкая область — 121 случай

Черкасская область — 80 случаев

Черновицкая область — 272 случая

Черниговская область — 71 случай

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 271 143 человека, из них 1 114 301 выздоровели, летальных случаев — 24 330.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.