За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3094 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, 2002 пациенты выздоровели.
За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.
г. Киев — 82 случая
Винницкая область — 125 случаев
Волынская область — 78 случаев
Днепропетровская область — 212 случаев
Донецкая область — 126 случаев
Житомирская область — 220 случаев
Закарпатская область — 207 случаев
Запорожская область — 34 случая
Ивано-Франковская область — 483 случая
Киевская область — 184 случая
Кировоградская область — 11 случаев
Луганская область — 22 случая
Львовская область — 164 случая
Николаевская область — 121 случай
Одесская область — 71 случай
Полтавская область — 34 случая
Ровенская область — 33 случая
Сумская область — 87 случаев
Тернопольская область — 126 случаев
Харьковская область — 93 случая
Херсонская область — 37 случаев
Хмельницкая область — 121 случай
Черкасская область — 80 случаев
Черновицкая область — 272 случая
Черниговская область — 71 случай
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 271 143 человека, из них 1 114 301 выздоровели, летальных случаев — 24 330.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.
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