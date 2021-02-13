За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5182 человек, зафиксировано 111 летальных случаев, 6144 пациента выздоровели.
За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились.
г. Киев — 320 случаев
Винницкая область — 365 случаев
Волынская область — 112 случаев
Днепропетровская область — 173 случая
Донецкая область — 140 случаев
Житомирская область — 234 случая
Закарпатская область — 485 случаев
Запорожская область — 136 случаев
Ивано-Франковская область — 668 случаев
Киевская область — 265 случаев
Кировоградская область — 34 случая
Луганская область — 55 случаев
Львовская область — 329 случаев
Николаевская область — 79 случаев
Одесская область — 183 случая
Полтавская область — 137 случаев
Ровенская область — 114 случаев
Сумская область — 130 случаев
Тернопольская область — 135 случаев
Харьковская область — 289 случаев
Херсонская область — 23 случая
Хмельницкая область — 127 случаев
Черкасская область — 164 случая
Черновицкая область — 384 случая
Черниговская область — 101 случай
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 268 049 человек, из них 1 112 299 выздоровели, летальных случаев — 24 285.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина, их могут продлить до 30 апреля. Страну могут снова разделить на зоны.
Напомним, в Минздраве рассказали, кого первого вакцинируют от COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время