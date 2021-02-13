Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о подготовке ответных мер на случаи нарушения прав человека в России.

В своем брифинге Прайс отметил, что глава Белого дома Джо Байден уже поручил ЦРУ проверить факты нарушений и начать подготовку пакета ответных действий.

«Я думаю, что на более позднем этапе вы услышите от нас больше о надлежащих мерах в ответ на нарушения прав человека, которые мы видели в РФ», — заявил Прайс.

Он подчеркнул, что санкции будут связаны с отравлением и криминальным делом оппозиционера Алексея Навального, нарушением прав ЛГБТ и кибератаками, которые российские хакеры могли совершить на американские ведомства и компании.

Прайс также сообщил, что в США изучают информацию о том, что российские военные предлагали вознаграждение боевикам Талибана за убийство в Афганистане американских военных.

Напомним, 2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Политику зачтут время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев. Представители оппозиционера намерены обжаловать решение суда.