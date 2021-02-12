В Украине первым вакцинируют от коронавируса медицинского работника.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

«Кому он достанется. Он точно достанется медицинскому работнику. Потому что Украина приняла решение начинать компанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом. Я считаю, что любой медицинский работник на сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше», - сказал Ляшко.

Он также заверил, что украинцев будут прививать от коронавируса вакцинами, которые будут рекомендованы ВОЗ и зарегистрированы в Украине.

«Эффективность мы комментировать не будем. Если вакцина зарегистрирована как иммунобиологическое лекарственний препарат, она может использоваться и она защищает нас от тяжелого течения инфекционной болезни. Поэтому все вакцины, которые будут использоваться, они безопасны, эффективны и будут защищать наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни», - заверил Ляшко, добавляя, что прививки будут проводиться безопасными вакцинами.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.