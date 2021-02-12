СБУ задокументировала противоправные действия организованной группы, участники которой незаконно завладели недвижимостью в центре столицы.

По данным пресс-центра СБУ, организаторы схемы, среди которых бывшее руководство завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур.

Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6000 квадратных метров. При оформлении документации дельцы искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен. Зато рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно $4 млн. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается.

Сотрудники СБУ разоблачили схему, несмотря на то, что организаторы прибегли ко всем возможным юридическим «хитростям» для предоставления ей вида законности. Сейчас на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино.

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, доказывающую проведение схемы.

Участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Сейчас судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, нанесенного государству. Продолжается досудебное следствие.