В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалуются положения Избирательного кодекса о выборах в Верховную Раду исключительно по пропорциональной системе.

Об этом в Telegam сообщила постоянный представитель парламента в Конституционном суде, заместитель председателя парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики народный депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря.

«В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалованы положения Избирательного кодекса, согласно которым выборы народных депутатов проводятся исключительно по пропорциональной системе», – написала она.

По словам Совгири, народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также «содержит признаки узурпации власти».

«Также в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины», – заявила она.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства».

Данный докумет предусматривает, что в общинах, которые имеют более 10 тысяч избирателей, выборы теперь будут проходить по пропорциональной системе. Ранее же эта система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тысяч и больше избирателей.