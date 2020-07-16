Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №3485 проголосовали 308 народных депутатов.

Законом устранены пробелы и несогласованности, скоррелированны сроки, упрощенны и унифицированы избирательные процедуры для упрощения избирательного процесса, унифицированы нормы Избирательного кодекса.

Законом внесены многочисленные изменения в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей настоящего Кодекса.

Часть новелл Закона касается вопросов деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.

Внесенными законом изменениями в Избирательный кодекс, в частности, предусматриваются комплексные изменения по заполнению избирательных документов, процесса подсчета голосов, представления документов кандидатами, упрощение отдельных избирательных процедур.

Законом установлены ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах, усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уточнены сроки декларирования имущественного положения, доходов, расходов и обязательств финансового характера кандидатами на выборные должности, уменьшен денежный залог на местных выборах.

Законом также внесены соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, законы Украины «О Центральной избирательной комиссии», «О Государственном реестре избирателей», «О предотвращении коррупции», «О государственной службе».