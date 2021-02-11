Правоохранители задержали заместителя директора Украэроруха по подозрению в мошенничестве на 100 тыс. долларов, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении одному из заместителей директора госпредприятия «Украэрорух», уличенному в законченном покушении на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что в течение 2019 годп подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2000 га, расположенными на территории Полтавской области и принадлежащих одному из государственных предприятий, для обработки и высадки сельскохозяйственных культур.

За свои услуги мужчина, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях, хотел получить от фермеров денежные средства в сумме 100 тыс. долларов США. При этом никаких возможностей выполнить обещание человек не имел, а свое содействие объяснял якобы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы.

Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы, а именно 70 тыс. долларов США. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.