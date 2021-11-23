также в разделеОбщество
23 ноября. Картина дня 4
На Волыни нашли камень янтаря весом почти 2 килограмма 12
В Украине завтра – сухо и морозно 7
Минздрав продлил контракт с Pfizer на 2022-2023 годы 7
Верещук обещает регулярные перевозки на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» в 2022 году 10
СМИ: Около 20 финнов воевали за боевиков на Донбассе 11
Мэр Харькова: ДТП много, потому что дороги хорошие 12
Срыв операции по «вагнеровцам»: Арестович винит Бурбу в служебном преступлении 15
СМИ: Кива живет в незадекларированном доме за 21 миллион 11
Жителя Николаева подозревают в госизмене: продавал иностранцам секретную военную документацию 10
Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий 13
Задержали мужчину, который стрелял в семью в селе под Киевом 10
Дельцы из Прикарпатья помогали россиянам и жителям ВОТ получить гражданство ЕС 24
Разведка сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО 26
Минздрав: Спад нынешней волны COVID-19 ускорился 14
В Украине создали межведомственный штаб для координации действий по защите границы 13
Патрульные катера типа Island прибыли в Украину 21
Разведка: Боевики просят Путина разрешить россиянам официально «служить» в ОРДЛО 47

Сообщили о подозрении жительнице Хмельницкой области, которая, прикрываясь несуществующими связями в САП, путем обмана, пыталась завладеть 40 тыс. долларов США (ч. 4 ст. 190 УК Украины), информирует Офис генпрокурора.

По данным следствия, ранее осужденная за мошенничество женщина, представившись родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь в решении вопроса о закрытии уголовного производства в отношении него, которое расследует НАБУ.

Экс-прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком предложении. Правоохранители задержали женщину после получения 40 тыс. долл. США. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
12
Теги