Сообщили о подозрении жительнице Хмельницкой области, которая, прикрываясь несуществующими связями в САП, путем обмана, пыталась завладеть 40 тыс. долларов США (ч. 4 ст. 190 УК Украины), информирует Офис генпрокурора.

По данным следствия, ранее осужденная за мошенничество женщина, представившись родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь в решении вопроса о закрытии уголовного производства в отношении него, которое расследует НАБУ.

Экс-прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком предложении. Правоохранители задержали женщину после получения 40 тыс. долл. США. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.