Завтра учебный процесс в школах и садах Львова приостановят, однако в учебных заведениях будут работать дежурные учителя и воспитатели, сообщила пресс-служба горсовета.

В связи с ухудшением погодных условий городской штаб по борьбе с последствиями непогоды рекомендует сделать дежурные группы и классы в садах и школах города, чтобы родители, которые не имеют с кем оставить ребенка, могли привести его в учебное заведение.

Очного учебного процесса в привычной форме проводить не будут.

«Завтра в учебных заведениях Львова будут работать только дежурные группы в садиках и дежурные классы в школах, а привычный очный учебный процесс проводиться не будет. Школы и садики должны быть открыты, чтобы родители, которые не имеют с кем оставить детей, могли привести их в учебное заведение. Однако учебный процесс нужно рекомендовать максимально проводить дистанционно, чтобы минимизировать количество людей на улицах», - сказал во время заседания штаба мэр Львова.

Как сообщила начальник управления образования Львова Зоряна Довганик, сегодня, 11 февраля, 27 школ Львова проводят обучение дистанционно, у 32 – смешанная форма обучения. 68 школ осуществляют очное обучение. Сейчас в школах есть примерно 65% учащихся. Преимущественно в учебных заведениях занимаются дети начальной школы, которых не с кем оставить дома. Учреждения дошкольного образования работают все, однако количество присутствующих детей в садиках не является большей 30%.

Ранее столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.