В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн, сообщила пресс-служба НБУ.

Коронакризис ухудшил финансовое состояние банков, однако менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года. Количество убыточных банков не выросло. В 2020 году из 73 платежеспособных банков 65 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки 8 банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

«Банки проходят коронакризис уверенно и с существенным запасом прочности. Несмотря на общий спад деловой активности и снижение стоимости фондирования, банковский сектор Украины остается высокодоходным. По результатам 2020 операционная доходность банков была высокой, а отраженные кредитные убытки не чрезмерными. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе риски снижения доходности банков будут сохраняться. Частично их можно компенсировать, повышая операционную эффективность. На прибыль также будут давить отчисления в резервы. Следовательно, доходность банков несколько ослабнет, но будет оставаться на достаточном уровне для сохранения интереса со стороны инвесторов», - отметил председатель НБУ Кирилл Шевченко. Прибыль сектора очень концентрированный ПриватБанк сформировал 61% всей прибыли (25,3 млрд грн), а пять самых прибыльных банков – 89% прибыли.

Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 года из-за повышенных отчислений в резервы. В октябре-декабре 2020 года чистый финансовый результат банков составил 3,7 млрд грн, что на 73% меньше результата III квартала 2020 года и на 63% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

Формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов из-за финансовых трудностей заемщиков. В связи с этим соответствующие расходы на резервы по кредитам в 2020 году выросли на 91% до 20,8 млрд грн против 10,9 млрд грн в 2019 году.

Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во втором квартале. Однако после краткосрочного падения по результатам первого полугодия на 1.5% г/г, во II полугодии чистый комиссионный доход восстановился и в целом за год вырос на 5.8% г/г в основном благодаря росту безналичных операций. Чистый процентный доход был более устойчивым, чем комиссионный, и рос в течение всего года с замедлением во II квартале и существенным ускорением в IV-м. В 2020 году в годовом измерении чистый процентный доход вырос на 7% против 8% г/г в 2019 году.