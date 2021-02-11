также в разделеЭкономика
Прибыль банков в 2020 году снизилась на 29% 7
В Украине продолжают расти цены на бензин 17
Нафтогаз на 20% повысил цену на газ для тепловиков 27
Укрэнерго: 11 из 12 остановленных энергоблоков ТЭС принадлежат ДТЭК 11
Курс гривни укрепился до пятимесячного максимума 21
НБУ возобновляет стресс-тестирование банков 27
После вакцинации 10 миллионов граждан ВБ может дать Украине крупный кредит 19
Глава НКРЭКУ допускает нарушения на всех ТЭС 15
В январе инфляция в годовом измерении ускорилась до 6,1% 9
Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20% 10
Из-за пандемии мировая торговля упала на 32% 24
Падение ВВП Украины замедлилось до 1% 14
РФ запретила ввоз из Украины некоторых видов железнодорожной продукции 19
Отопление и горячая вода пока не подорожают: подписан меморандум 34
Цена на нефть впервые за год превысила $60 18
Как будут начислять пенсии после запуска электронной трудовой книжки 25
НБУ изучает возможность выпуска е-гривны 18
В Украине упростили процедуру изменения поставщика газа для получателей субсидий 18

Майнинг криптовалюты биткоин требует столько же электроэнергии, сколько Украина потребляет за год.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование ученых из Кембриджского университета.

Ученые отмечают, что в целом транзакции, связанные с Биткоином, потребляют около 121,36 тераватт. Это больше, чем потребляет Аргентина (121 ТВт-ч), Нидерланды (108,8 ТВт-ч) или Объединенные Арабские Эмираты (113,20 ТВт-ч).

Числовые данные по Украине в инфографике не предоставлены, но Биткоин находится через одну ступень от Украины, между Норвегией и Аргентиной. Норвегия потребляет 122,2 тераватт электроэнергии в год.

Согласно подсчетам, энергии, которую тратят на майнинг Биткоина, достаточно, чтобы питать все электрочайники в Великобритании в течение 27 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
12
Теги