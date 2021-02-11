Майнинг криптовалюты биткоин требует столько же электроэнергии, сколько Украина потребляет за год.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование ученых из Кембриджского университета.

Ученые отмечают, что в целом транзакции, связанные с Биткоином, потребляют около 121,36 тераватт. Это больше, чем потребляет Аргентина (121 ТВт-ч), Нидерланды (108,8 ТВт-ч) или Объединенные Арабские Эмираты (113,20 ТВт-ч).

Числовые данные по Украине в инфографике не предоставлены, но Биткоин находится через одну ступень от Украины, между Норвегией и Аргентиной. Норвегия потребляет 122,2 тераватт электроэнергии в год.

Согласно подсчетам, энергии, которую тратят на майнинг Биткоина, достаточно, чтобы питать все электрочайники в Великобритании в течение 27 лет.