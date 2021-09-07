Сальвадор первым в мире сделал биткоин законным платежным средством. Отныне банки Сальвадора смогут принимать такие платежи на уровне с американскими долларами, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

По словам президента страны Наиба Букеле, легализация криптовалюты поможет гражданам сэкономить около 400 миллионов долларов, которые ежегодно тратятся на комиссии за переводы из-за рубежа трудовыми мигрантами.

В то же время критики считают, что биткоин, наоборот, увеличит нормативные и финансовые риски для страны Центральной Америки. Сами же граждане остерегаются нестабильности криптовалюты, которая в день может потерять сотни долларов.

Президент Сальвадора, в свою очередь, предложил жителям страны по 30 долларов в биткоинах, если они решатся на государственный цифровой кошелек. Накануне Букеле приобрел 400 биткоинов, что помогло повысить валюту впервые с мая до 52 тысяч долларов.

Перед запуском э-кошельков правительство Сальвадора установило банкоматы, которые позволят конвертировать биткоины в доллары и снимать их без комиссии.

Криптовалюта изначально не была стабильной: в апреле она выросла до более 64 тысяч долларов, а в мае 2021-го упала до почти 30 тысяч долларов.

Решение сделать биткоин законным платежным средством на уровне с американским долларом разрушило перспективы поиска Сальвадором более 1 миллиарда долларов финансирования МВФ.

Аналитики опасаются, что введение криптовалюты может способствовать отмыванию денег и повлечь дополнительные проблемы, связанные с коррупцией в государственном секторе и организованной преступностью.

Букеле обещал покончить с коррупцией, но недавно администрация Байдена внесла некоторых его близких соратников в «черный список».

Всего за 2 года президентства Букеле взял под контроль почти все рычаги власти. На прошлой неделе высшие судьи, назначенные его союзниками, постановили, что Букеле сможет переизбраться на второй срок.