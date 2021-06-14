Компания Tesla снова позволит клиентам покупать свои автомобили за биткоины, как только майнинг криптовалюты станет экологически чище.

Об этом заявил руководитель Tesla Илон Маск, передает hromadske.

Он говорит, что его компания хочет увидеть положительную тенденцию в этом.

«Когда будет подтверждено разумное (около 50%) потребление чистой энергии майнерами с положительной тенденцией на будущее, Tesla вновь позволит транзакции с биткоинамы», — написал Маск.

Также он сообщил, что Tesla, которая ранее инвестировала в биткоин $1,5 млрд, сохраняет значительную часть этих инвестиций и продала лишь около 10% от этой суммы.

В первой половине мая глава Tesla Илон Маск анонсировал, что компания приостанавливает продажу электрокаров за биткоины, в частности из-за влияния криптовалюты на экологию. После этого заявления курс криптовалюты упал на 15%.

Принимать биткоины компания начала в конце марта. Перед этим Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины. Это в феврале 2021 года помогло криптовалюте достичь в то время рекордного курса почти в 44 тысячи долларов.