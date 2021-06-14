также в разделеМир
Столтенберг: Саммит НАТО пошлет РФ сигнал 15
США запретили американскими компаниями покупать российские облигации 26
Китай осудил итоговое заявление лидеров G7 51
Байден обсудит встречу с Путиным на саммите НАТО 13
В мире от COVID-19 умерли более 3,8 миллиона человек 10
Байден объяснил, почему не будет проводить пресс-конференцию с Путиным 45
Парламент Израиля отправил Нетаньяху в отставку 16
Байден озвучил ожидания от встречи с Путиным 45
Швейцария первой в Европе может запретить использование пестицидов 15
Меркель: Страны G7 выделят 2,3 млрд доз вакцин 12
Лидеры G7 сделали обращение к России и Китаю 52
В Пакистане решили бороться с антивакцинаторамы, блокируя им телефоны 15
В Китае произошел масштабный взрыв газа: есть жертвы 21
NASA презентовала ракеты для полета на Луну 59
Путин назвал свои цели встречи с Байденом 96
Азербайджан и Армения обменялись пленными и картой минных полей 14
Обстрел больницы в Сирии: есть жертвы 21
Меркель и Байден на саммите G7 обсудили «Северный поток - 2» 113

Компания Tesla снова позволит клиентам покупать свои автомобили за биткоины, как только майнинг криптовалюты станет экологически чище.

Об этом заявил руководитель Tesla Илон Маск, передает hromadske.

Он говорит, что его компания хочет увидеть положительную тенденцию в этом.

«Когда будет подтверждено разумное (около 50%) потребление чистой энергии майнерами с положительной тенденцией на будущее, Tesla вновь позволит транзакции с биткоинамы», — написал Маск.

Также он сообщил, что Tesla, которая ранее инвестировала в биткоин $1,5 млрд, сохраняет значительную часть этих инвестиций и продала лишь около 10% от этой суммы.

В первой половине мая глава Tesla Илон Маск анонсировал, что компания приостанавливает продажу электрокаров за биткоины, в частности из-за влияния криптовалюты на экологию. После этого заявления курс криптовалюты упал на 15%.

Принимать биткоины компания начала в конце марта. Перед этим Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины. Это в феврале 2021 года помогло криптовалюте достичь в то время рекордного курса почти в 44 тысячи долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги