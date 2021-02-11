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Погибшие в январе на Херсонщине серые журавли были отравлены, сообщается на странице UAnimals в Facebook.

Депутаты МФО «Гуманная страна» направили обращение в Нацполицию, Экоинспекцию и Херсонскую ОГА. В ответ Экоинспекция отчитывалась: «При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птицы в результате отравления, было установлено: образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма не идентифицированным веществом антикоагулянтного действия».

«Если коротко, то птиц отравили! Нацполиция в ответ на данные факты сообщила, что Чаплинским отделением полиции Генического отдела полиции ГУНП в Херсонской области по данному факту проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве», - напомнили в организации.

Речь идет о более 180 краснокнижных серых журавлях, которые в январе погибали в Аскании Новой. Это была стая птиц, которая залетела в заповедник еще в декабре, а зерном, вероятнее всего, отравилась за его пределами.  
ForUm

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